CHP yandaşı Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'ten FOX TV'de siyasi ayak itirafı 15.02.2020 15:10

"FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmaları siyasetin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak CHP yandaşı medyadan bomba bir itiraf geldi. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, FOX TV yayınına katılarak "CHP, düşmanımın düşmanı dostumdur yaklaşımıyla FETÖ’nün yaptığı bir takım icraatlere destek oldu" dedi.