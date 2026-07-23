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Samsun'da silahlı saldırı anı kamerada!

Samsun'da silahlı saldırı anı kamerada!

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Samsun'un Atakum ilçesinde yan yana yürüdüğü kişiye önce yumruk atan, ardından tabancayla her iki bacağından vuran şahsın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından kaçan şüpheli, Yunus Timleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Tartıştığı kişiyi vurma anı kamerada

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. M.E.Ö. (21) ile C.Z. sokakta yan yana yürüdükleri sırada aralarında tartışma çıktı. Yürümeye devam ettikleri esnada aniden duran M.E.Ö., C.Z.'ye önce yumruk attı, ardından belinden çıkardığı tabancayla C.Z.'yi her iki bacağından vurarak yaraladı. Saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Otomobille kaçtı Yunus Timleri yakaladı

Olayın ardından 55 plakalı araçla bölgeden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca olay yerine yakın bir bölgede terk edilmiş halde bulunurken, şüpheli M.E.Ö. ise Yunus Timlerinin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor

Yaralanan C.Z. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyete götürülen şüpheli M.E.Ö.'nün işlemleri sürerken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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