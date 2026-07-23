Adıyaman'da otomobil karşı şeride geçti: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 22:13

Kontrolden çıkıp karşı şeride geçti

Olay, Yeşilyurt Mahallesi 3. Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bedir E. (35) idaresindeki 27 N 0864 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Sürücü hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Bedir E., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araç yoldan kaldırıldı

Kaza sonrası adrese gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından kaza yapan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.