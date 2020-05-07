E-devlet uygulamasına girip mutlaka bunu yapın! Binlerce kişinin başı yandı...

07.05.2020 23:18

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı "Vatandaşlarımız taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden anında haberdar olmak için e-Devlette 'Tapu Telefon Bilgileri Beyan' kısmından cep telefonu numarasını kaydetmeli" dedi. E-Devlet giriş işlemlerini "E-Devlet Şifresi İle Giriş" yöntemini kullanarak, gerçekleştirmek istiyorsanız bir adet E-Devlet şifresi edinmeniz gerekiyor. Ülke genelinde vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen E-Devlet kimlik doğrulama yöntemi e-devlet şifresi yöntemi oluyor. Ülke genelinde vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen E-Devlet kimlik doğrulama yöntemi e-devlet şifresi yöntemi oluyor.