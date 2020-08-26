CHP yandaşı Can Ataklı'ya hapis şoku!

26.08.2020 11:40

CHP yanlısı haberleriyle bilinen Can Ataklı hakkında deprem vergileri üzerine kullandığı ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Ataklı hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "mağdur" sıfatıyla, Can Ataklı ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

CAN ATAKLI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir televizyon kanalında "Gün Başlıyor" isimli programın sunuculuğunu yapan şüpheli Mustafa Can Ataklı'nın 26 Şubat 2020 tarihli program sırasında Cumhurbaşkanı'na hakarette bulunması üzerine hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

stanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen araştırma raporunda, şüpheli Ataklı'nın söz konusu programda, "Şuraya bak ya. Yani taş üzerinde taş kalmıyor. İran'da deprem oluyor tamam, deprem için biz onun kaç katını harcadık. Eee harcadın da ne oldu? Kime ne harcadınız, ya benim param. Ben paramı sormayayım mı? Eşek gibi çalışıyorum, kazanıyorum. Vergimi ödüyorum. 40 yıldır, 50 yıldır bu böyle yaptın mı ? Hadi 40 yıldır yapmıyordu, Atatürk Cumhuriyetiydi onlar. Yapmadı. Sen ne yaptın lan? 17 yıldır oradasın. Yine su basıyor, yine sel basıyor. Yine depremde yıkılıyor. Beceremediniz gitti be" şeklinde söylemlerde bulunduğu kaydedildi.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILANACAK

İddianamede, Can Ataklı'nın savunmasına yer verilerek programda toplanan deprem vergilerinin nereye harcandığı hususunda eleştirilerini dile getirdiğini, Cumhurbaşkanının ismi ve makamını konuşmasında geçirmediğini, herhangi bir imada bulunmadığını belirterek suçlamayı kabul etmediği anlatıldı.

ATAKLI'NIN "CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET" SUÇUNDAN 4,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, dosya kapsamına göre atılı suçu işlediği ifade edilen şüpheli Can Ataklı'nın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Can Ataklı, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

NE DEMİŞTİ?

Ataklı'nın söz konusu yayında, ''Şuraya bak ya, taş üstünde taş kalmıyor ya. İran'da deprem oluyor. Tamam aynı yer yani sınır o tarafta ama şuraya bak ya, ondan sonra da ben deprem için 'biz onun kaç katını harcadık.' Harcadın da ne oldu? Kime ne harcadınız? Benim param ya, ben paramı sormayacak mıyım? Benim param kardeşim, eşek gibi çalışıyorum, kazanıyorum, vergimi ödüyorum. 40-50 yıldır bu böyle, yaptın mı? Hadi 40 yıldır yapmıyordu. Atatürk Cumhuriyetiydi onlar yapmaz... Sen ne yaptın lan...17 yıldır oradasın gene su basıyor, gene sel basıyor, gene depremde yıkılıyor. Beceremediniz gitti be..'' demişti. (Sabah)