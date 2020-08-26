Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katıldı. Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan "Korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye Akdeniz'de de Ege'de, Karaneniz'de hakkı olanı alacaktır. Biz nasıl kimsenin toprağına egemenliğine, çıkarına göz dikmiyorsak, kendimize ait olanlardan da asla taviz vermeyeceğiz. Bunun için siyasi, ekonomik, askeri bakımdan ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Muhataplarımızı kendilerine çeki düzen vermelerine, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzan durmaya davet ediyoruz." dedi.
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26.08.2020 12:01
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