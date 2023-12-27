SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023, 15:42 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023, 15:49

CHP yandaşı Can Ataklı ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi! Şehit babasına hakaret etmişti

Türkiye, PKK'nın hain saldırısında şehit düşen 12 evladına ağlarken, sözde gazeteci Can Ataklı, şehit babasını hedef alarak, "Kimsin ulan sen!" şeklinde rezil sözler söyledi. Bu sözlerinin ardından Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma çerçevesinde Ataklı, savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na geldi.

Sosyalmedya hesabından şehit aileleri ve şehit babalarıyla ilgili sözleri nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan gazeteci Can Ataklı Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Can Ataklı hakkında, sosyal medya hesabında şehit aileleri ve şehit babalarıyla ilgili söylemleri nedeniyle, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan dolayı" resen soruşturma başlatmıştı. Can Ataklı bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi. Ataklı, Basın Bürosu savcılığında ifade veriyor.

SIRADAKİ VİDEO
Bursa'da inşaatta iskele çöktü: 6 işçi yaralı
27.12.2023Çarşamba
Son dakika: MSB açıkladı: 4 PKK'lı terörist öldürüldü
27.12.2023Çarşamba
🔥 Malatya Doğanşehir'de 4.3 büyüklüğünde deprem! 🔥 ( Son depremler )
27.12.2023Çarşamba
Konut kredisinde yeni faiz oranları! Uzman isim A Haber'de aktardı
26.12.2023Salı
Şehit Mehmet Serinkan Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı
26.12.2023Salı
Bunlar da Var
Gönül Dağı 120. bölüm 2. fragmanı: Bizler yıkılmışız! 00:58
Gönül Dağı 120. bölüm 2. fragmanı
27.12.2023Çarşamba
Bülent Ersoy’dan bomba sözler! Barış Arduç’a bakın neler dedi: Öyle bir öpüşüyor ki, vantuzluyor! 01:08
Bülent Ersoy'dan bomba sözler!
27.12.2023Çarşamba
En düşük emekli maaşı 2024 ne kadar olacak? 02:19
En düşük emekli maaşı 2024 ne kadar olacak?
27.12.2023Çarşamba
🕵️ Atv Canlı Yayın 🔴 Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program 📡 Youtube izle 00:36
📡 ATV 🕵️ MÜGE ANLI İZLE 🔴 27 Aralık 2023
27.12.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA