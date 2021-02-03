CHP yandaşı Ayşenur Arslan canlı yayında 'laik' atak geçirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa açıklamaları sonrası CHP yandaşı Halk TV'de sunuculuk yapan Ayşenur Arslan, canlı yayında akılalmaz sözlerle sözde laiklik savunuculuğu yaptı. Lailkliğin kaldırılacağını iddia eden Arslan,"Laiklik sözcüğünü günde 100 kere söylememiz lazım." dedi. Arslan'ın bu sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa açıklamaları sonrası Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, yapılacak düzenlemeyle laikliğin kaldırılacağını iddia etti.

Arslan, "Ben gelişmeleri çok kritik gördüğüm için bugün heyecanlı konuşabilirim bağışlasın herkes. Benim bu söylediklerime karşı biz de inanç özgürlüklerinden yanayız denilmesin istiyorum. Neden? Zaten artık öyle olduğunu biliyoruz.





GÜNDE 100 KERE SÖYLEMEMİZ LAZIM

Laiklik sözcüğünü günde 100 kere söylememiz lazım. Çünkü unutuluyor. Laiklik, laiklik, laiklik! Beyefendilerin arzu ettiği bu. Şimdi diyorlar ki bir kesime; laiklik şimdi kaldırılacak ya da yok edilecek." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada birçok kullancısı Arslan akılalmaz sözlerine tepki gösterdi.

Bir vatandaş sosyal medyadan attığı twette, "Halk Tv'den, Ayşenur Arslan Hoca efendi buyurdular: Tesbihi sağ elimize alıyoruz, Kalbimizin üzerine koyuyoruz, Gözlerimizi kapatıyoruz ve, Günde 100 kere "Laiklik, Laiklik" diye çekiyoruz. Böylece Aydınlanacak, çağdaşlaşacak, muhasır medeniyetler seviyesine ulaşacağız." ifadelerini kullandı.





İŞTE SOSYAL MEDYADAN GELEN TEPKİLER







Başka bir sosyal medya kullancısı ise, "Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan: Günde 100 kere laiklik demeliyiz. Laiklik, laiklik, laiklik..." ifadelerini kullandı.







AYŞENUR ARSLAN CHP YANDAŞI HALK TV'DE AHİRET VE CENNET İNANCIYLA ALAY ETMİŞTİ

Milli ve manevi değerlere olan düşmanlığıyla tanınan gazeteci müsveddesi Ayşenur Arslan, CHP'nin kanalı Halk TV'de yeni bir skandala daha imza attı. Hükümete saldırmayı kendine görev edinen ve sürekli olarak ekranlarda provokasyon yapan Arslan şimdi de Ahiret ve Cennet inancıyla aklınca alay etmeye kalkmıştı.

İslam'a ve Müslümanlığa adeta nefret kusan Arslan, fakirlerin cennete ve ahirete yatırım yaparak kendilerini avuttuklarını ifade etmişti.

"Zenginin yatırım aracı nedir dolar, borsa, altın, konut. Fakirlerin ki de şudur; ahiret, cennet sabır. Onlar da öbür dünyaya yatırım yaptıklarını düşünüyorlar" diyen Arslan'ın sözleri büyük tepki toplamıştı.