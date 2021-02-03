Haberler Video Haber Videoları Survivor'ın yenisi Aleyna Çalışkan çıka çıka kim çıktı yarışmadan yarışmaya gezmiş! Bu buzdağının görünen yüzü Survivor Aleyna meğer...

Survivor'ın yenisi Aleyna Çalışkan çıka çıka kim çıktı yarışmadan yarışmaya gezmiş! Bu buzdağının görünen yüzü Survivor Aleyna meğer...

Survivor'ın yenisi Aleyna Çalışkan çıka çıka kim çıktı yarışmadan yarışmaya gezmiş! Bu buzdağının görünen yüzü Survivor Aleyna meğer...
03.02.2021 17:08
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Gezi yalanları devrede!

TV 8 ekranlarında yayın hayatına başlayan Survivor 2021, kısa sürede izleyicinin dikkatini toplamayı başardı. Birbirinden iddialı yarışmacıların ünlüler-gönüllüler formatında hayatta kalma ve şampiyon olma mücadelesi verdiği Survivor 2021'de ünlüler takımının yanı sıra gönüllüler takımı da adından oldukça söz ettiriyor. Takımdan Emin Günenç'in sakatlığı nedeniyle diskalifiye olmasının ardından takviye olarak yedek bir yarışmacı Survivor gönüllüler kadrosuna katıldı. Bu isim Aleyna Çalışkan oldu. 1998 doğumlu Aleyna Çalışkan vücut geliştirme şampiyonu. Instagram fotoğrafları ağızları açık bırakan Aleyna Çalışkan hakkında bu gerçeklerle de bir şaşkınlık dalgası daha yarattı. Meğer diğer Survivor yarışmacılarında olduğu gibi Aleyna Çalışkan da ekranlardan aşina olduğumuz biriymiş.


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