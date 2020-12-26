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    • 26.12.2020 14:48
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    Sözde gazeteci yandaşı 'de ahiret ve cennet inancıyla alay etti

    Her fırsatta i ve milli değerleri aşağılamayı kendine görev edinen zihniyet yeniden hortladı. Sözde gazeteci , 'nin kanalı 'de skandal sözler sarf ederek ahiret ve cennet inancıyla alay etti.

    Milli ve manevi değerlere olan düşmanlığıyla tanınan gazeteci müsveddesi , 'nin kanalı 'de yeni bir skandala daha imza attı. Hükümete saldırmayı kene görev edinen ve sürekli olarak ekranlarda provokasyon yapan Arslan şimdi de Ahiret ve Cennet inancıyla aklınca alay etmeye kalktı.

    'a ve Müslümanlığa adeta nefret kusan Arslan, fakirlerin cennete ve ahirete yatırım yaparak kendilerini avuttuklarını ifade etti.

    "Zenginin yatırım aracı nedir dolar, borsa, altın, konut. Fakirlerin ki de şudur; ahiret, cennet sabır. Onlar da öbür dünyaya yatırım yaptıklarını düşünüyorlar" diyen Arslan'ın sözleri büyük tepki topladı.

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    Haberler Güncel Sözde gazeteci Ayşenur Arslan CHP yandaşı Halk TV'de ahiret ve cennet inancıyla alay etti