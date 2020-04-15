CHP ve yandaşlarının "yerel hükümet" sözleri tesadüf mü planlı mı? 15.04.2020 19:32

CHP’li İstanbul Büyükşehir ve Ankara Büyükşehir belediyelerinin başı çektiği ve valilik izni olmaksızın başlatılan kanunsuz yardım kampanyalarına İçişleri Bakanlığı 'dur' demesinin ardından CHP'ye yakın isimler ve medya kuruluşları, bu gelişme üzerine İçişleri Bakanlığını hedef alırken CHP'li belediyeleri 'yerel hükümet' ilan etti. Peki, neden ‘’yerel hükümet’’ ilan etmek istiyorlar? ‘’Yerel hükümet’’ sözleri tesadüf mü, planlı mı? İşte A Haber'in geçmişten bugüne "özerklik" ve "yerel hükümet" sözlerini dile getiren isimler ve planlarını konu alan çarpıcı analizi...