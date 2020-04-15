Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: G20 Eylem Planı üzerinde mutabık kaldık 15.04.2020 20:42

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Eylem Planı üzerinde mutabık kaldıklarını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, G20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarının bir kez daha Kovid-19 gündemiyle toplandığına dikkati çekerek, toplantıda, salgınla mücadele kapsamında Eylem Planı üzerinde mutabık kaldıklarını kaydetti.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları COVID-19 ile mücadele kapsamında bir kez daha bir araya geldi. Toplantıda Eylem Planı üzerinde mutabık kaldık. pic.twitter.com/kTmUQDGgcG — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 15, 2020





Bakan Albayrak, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Eylem Planına ilişkin şunları kaydetti: