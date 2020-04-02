Amerikan merkezli medya kuruluşu FOX'un spiker görünümlü tetikçisi olan Fatih Portakal, sunduğu haber programındaki skandallarına bir yenisini daha ekleyerek Türkiye'de özerk yönetim şekli varmışçasına belediyeler için "Yerel hükümet" benzetmesinde bulundu.

Portakal'ın bu sözleriyle ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir toplantıda Fatih Portakal'ın sözlerini eleştirerek "Ben işkillenirim. Dün akşam FOX TV kanalında bir değerlendirme yapıldı. Bizim idari sistemimizde yerel hükümet yok. Acaba birileri, karşı karşıya kaldığımız bu süreçten bir anlam çıkarmaya mı çalışıyor? Bu kadar herkes kendi gözüne parmağını sokuyorken, son iki günde yardım kampanyası bahane edilerek bir şeyler yapmasından tam da İçişleri Bakanı vazifem olarak işkillendim" dedi.

SKANDALA "GAF" KILIFI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini gaf kılıfıyla savunan Portakal, İçişleri Bakanı Soylu'yu da hedef aldı. Portakal, "Yerel yönetim yerine dil sürçüp yerel hükumet ağzımdan çıkınca maden bulmuş gibi oldular. Hatta İçişleri Bakanı 'işkillenirim ben' dedi. Sayın bakan, kendimden şüphem hiç olmadı siz geçmişe bakıp başkalarından şüphe ediniz. Ben rüzgâra göre biçim değiştirenlerden değilim" dedi.

HALK TV DE PORTAKAL'IN İZİNDEN GİTTİ

Fatih Portakal'dan sonra benzer bir skandal bu kez aynı zihniyetin ortağı Halk TV'den geldi. Halk Tv, ancak PKK'nın yayın organlarında görülebilecek bir skandala imza attı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun izinsiz bağış kampanyalarına ilişkin açıklamalarının değerlendirildiği programda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden "Yerel Hükümet" olarak bahsedildi.

Daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da "İstanbul Ankara'dan yönetilemez" açıklamaları benzer şekilde değerlendirilmiş ve büyük tepki çekmişti.