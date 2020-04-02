Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı saran koronavirüse karşı Türkiye her gün yeni önlemler almaya devam ediyor. Alınan tedbirlere ek olarak Başkan Erdoğan liderliğinde başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi büyüdü.

CHP'DEN PARALEL KAMPANYA

İstanbul Büyükşehir ve Ankara Büyükşehir belediyelerinin başı çektiği, CHP'li belediyeler de kendilerince bağış kampanyası düzenlediklerin ilan etti.

BAKANLIK 'DUR' DEDİ

CHP'li belediyeler tarafından, Valilik izni olmaksızın başlatılan kanunsuz kampanyalara İçişleri Bakanlığı 'dur' dedi. CHP'li belediyelerin bağış hesaplarına bloke konuldu.

CHP YANDAŞLARI "YEREL HÜKÜMET" DEMEYE BAŞLADI

CHP'ye yakın isimler ve medya kuruluşları, bu gelişme üzerine İçişleri Bakanlığını hedef alırken CHP'li belediyeleri "yerel hükümet" ilan etti.

PORTAKAL FİTİLİ ATEŞLEDİ

Amerikan merkezli FOX TV sunucu Fatih Portakal, canlı yayında "Gerek merkezi hükümet, gerek yerel hükümetler..." ifadelerini kullanarak İçişlerini eleştirirken CHP'li belediyeleri "yerel hükümet" ilan etti.

HALK TV' KJ'DEN VERDİ

Fatih Portakal'dan sonra benzer bir skandal bu kez aynı zihniyetin ortağı Halk TV'den geldi. Halk TV, ancak PKK'nın yayın organlarında görülebilecek bir skandala imza attı. Televizyon yayınında kj'ye "Merkezi ve yerel hükümetin çatışması" ifadesini yansıttı.

CHP'Lİ BİRÇOK İSMİN DE SKANDALA ORTAK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Terör yandaşlarının hendek kazarak sokakları savaş alanına çevirmek istediği dönemde HDP'li isimlerin sıkça dile getirdikleri "öz yönetim" söylemlerini diğer CHP'li isimlerin de dile getirdiği ortaya çıktı.

Fatih Portakal ve Halk TV dışında, CHP yandaşlığı ile bilinen Çağlar Cilara'nın da "Merkezi idare" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

İMAMOĞLU'NDAN YEREL HÜKÜMET İMASI

Benzer ifadelere imza atan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Şuan biz yüzümüzü merkezi hükümete dönmüşüz" sözleri dikkat çekti. İmamoğlu bu ifadeleriyle kendisini "yerel hükümet" olarak gösterdiği anlaşıldı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ" AYRIŞTIRILMAYA BAŞLANDI

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti" olarak bildiğimiz yürütme organı, "merkezi hükümet" ifadesiyle ısrarla ayrıştırılmaya başlandı. Bu duruma paralel olarak "yerel hükümet" kavramı öne çıkarıldı.

AYNI OYUNU DAHA ÖNCE PKK'NIN TALİMATIYLA HDP OYNAMIŞTI

CHP'li isimlerin son günlerde dile getirdiği bu kavram HDP'li ve PKK'lı isimler tarafından daha önce birçok kez gündeme getirilmişti.

Terör örgütü PKK yandaşları tarafından hendek kazılarak sokakların savaş alanına çevrilmek istendiği dönemde PKK'nın talimatıyla HDP'li belediyeler sözde "öz yönetim" ilan etmişti.

Terör suçlarından tutuklu HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "15-20 bölge içerisinde özerk Kürdistan bölge veya bölgeleri de olabilir." sözleriyle bu isteği dile getirmişti.

PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın da "Demokrasiyi artık merkezden değil, yerelden geliştirmek… Şimdi Kürdistan'da da PKK'nın geliştirdiği KCK'nın geliştirdiği budur." sözleriyle dile getirdiği "yerel hükümet" kavramının ardından terör yandaşları bu durumu fiilen uygulamak için sokaklara hendek kazmıştı.

KILIÇDAROĞLU "MUTLAKA GETİRECEĞİZ" DEMİŞTİ

HDP'li ve PKK'lı isimlerin geçmişte dile getirdiği "yerel hükümet" kavramını CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da, "Yerel yönetim özerklik şartını mutlaka getireceğiz" sözleriyle desteklediği ortaya çıktı.

BENZER BİR SENARYONUN HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?

Geçmişte PKK'lı teröristlerin ve HDP'li isimlerin "yerel hükümet" söylemlerini sıkça dile getirdikten sonra hendek olaylarının patlak vermesinin ardından şimdi de CHP'li isimler tarafından aynı söylemlerin tekrarlanması "Benzer bir senaryonun hazırlığı mı yapılıyor?" sorusunu akıllara getirdi.