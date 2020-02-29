FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği darbe girişiminden 5 gün sonra ilan edilen olağanüstü hal uygulamasına CHP ve HDP’nin de dolaylı destek verdiği ortaya çıktı. AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, A Haber'de yayınlanan "Memleket Meselesi" programında 20 Temmuz 2016 tarihinde Meclis’ten geçen olağanüstü hal yasası öncesinde CHP, MHP ve HDP grup başkanvekilleriyle yaptığı görüşmeleri anlattı.
CHP ve HDP olağanüstü hal yasasına yasa çıkmadan neden destek verdi?29.02.2020 22:40
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