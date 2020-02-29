CHP ve HDP olağanüstü hal yasasına yasa çıkmadan neden destek verdi? 29.02.2020 22:40

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği darbe girişiminden 5 gün sonra ilan edilen olağanüstü hal uygulamasına CHP ve HDP’nin de dolaylı destek verdiği ortaya çıktı. AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, A Haber'de yayınlanan "Memleket Meselesi" programında 20 Temmuz 2016 tarihinde Meclis’ten geçen olağanüstü hal yasası öncesinde CHP, MHP ve HDP grup başkanvekilleriyle yaptığı görüşmeleri anlattı.