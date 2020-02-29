Haberler Video Haber Videoları CHP ve HDP olağanüstü hal yasasına yasa çıkmadan neden destek verdi?
CHP ve HDP olağanüstü hal yasasına yasa çıkmadan neden destek verdi?

CHP ve HDP olağanüstü hal yasasına yasa çıkmadan neden destek verdi?

29.02.2020 22:40

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği darbe girişiminden 5 gün sonra ilan edilen olağanüstü hal uygulamasına CHP ve HDP’nin de dolaylı destek verdiği ortaya çıktı. AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, A Haber'de yayınlanan "Memleket Meselesi" programında 20 Temmuz 2016 tarihinde Meclis’ten geçen olağanüstü hal yasası öncesinde CHP, MHP ve HDP grup başkanvekilleriyle yaptığı görüşmeleri anlattı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları