MSB o görüntüleri paylaştı! Esad rejimi hedefleri imha edildi 29.02.2020 23:50

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen Esad rejimi unsurlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen Esad rejimi unsurlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda, "Asil milletimiz emin olsun ki; İdlib'de barış ve huzur için toprağa düşen Aziz şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz!" sözlerine yer verdi.

2100'ÜN ÜZERİNDE REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan bir önceki paylaşımda, "Esed rejiminin 2100'ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren kahraman ordumuz, tespit edilen rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor." ifadelerine yer verilmişti.