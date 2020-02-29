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MSB görüntüleri paylaştı! Esad rejimi hedefleri böyle vuruldu

MSB görüntüleri paylaştı! Esad rejimi hedefleri böyle vuruldu

29.02.2020 22:40

Milli Savunma Bakanlığı Esad rejimi unsurlarının vurulduğu yeni bir görüntüyü paylaştı. Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda etkisiz hale getirilen rejim unsuru sayısının 2100'ü geçtiği bildirildi.


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