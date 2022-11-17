CHP - İYİ Parti hattında kaos büyüdü! 'Alevilik' söyleminin etkileri sürüyor: Ağıralioğlu ve Altay'dan peş peşe salvolar

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada kaos sürüyor.



ABD ve İngiltere'de icazet yoklayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca pek de kabul görmüyor.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'nun adaylık adımlarını baltalıyor. Üstelik bunu kimi zaman Ekrem İmamoğlu'nu gazlayarak yapıyor kimi zaman ise Mansur Yavaş'ın önünü açarak...



Bir yandan da İYİ Parti tabanı, Meral Akşener'in adaylığının zeminini oluşturma çabasında.



Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye hayal edin" paylaşımında bulunarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

"KILIÇDAROĞLU KAZANAMAZ"

Son olarak İYİ Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması halinde kazanamayacağını belirtti. Çirkin aynı zamanda, "Meral Akşener aday olsun diye bastırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüm bu yaşananların gölgesinde masanın lokomotif aktörleri CHP ve İYİ Parti arasında yeni bir kriz patlak verdi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun "Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişeliyiz" sözleri sonrası CHP kanadından çok sert bir yanıt geldi.





"KRALDAN ÇOK KRALCI..."

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yaptığı açıklamada sert ifadeler kullanarak Ağıralioğlu'nu kraldan çok kralcılık yapmak ile suçladı.

Altay, "Sayın Ağıralioğlu'nun yaklaşımını ona benzettim. Ben şunu demezdim. Meral Akşener ile olur mu diye sorulsa bana ben olmaz demem." ifadelerini kullandı.

Engin Altay'ın bu sözlerine İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan yanıt gecikmedi.



"KRAL DA KRALCI DA DEĞİLİZ"

Ağıralioğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına ilişkin soruya, "Biraz nezaket sınırlarının dışında bir açıklama. Ben kraldan çok kralcı değilim. Sadece doğruları söylemek zorundayız. Kral da kralcı da değiliz" cevabını verdi.





Ağıralioğlu, "Kemal Bey üzerinden geliştirilecek fitnelere malzeme vermiyorum. Ben dahil bu partide Kemal Bey'in meşrebine, mezhebine, aidiyetine itiraz eden hiç kimse yoktur. Biz böyle bir şeyi milletimize de inancımıza da haksızlık sayarız. Ne Kemal Bey'in şahsına nezaketsizlik ediyorum ne de ittifak hukukuna halel getirecek bir şey söylüyorum." dedi.



İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, CHP liderinin "Meşrebine, mezhebine, aidiyetine itiraz eden hiç kimse yok" ifadelerini kullanıyor kullanmasına ama partisi içerisinde tam tersi bir durum mevcut.



İP'Lİ ORAL 'ALEVİLİK' KARTINI AÇMIŞTI

İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alevi olmasının sünni Müslüman kesim tarafından bir endişe olduğunu öne sürmüştü.



Oral, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, "Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ancak siyasette maksat kazanmaktır. Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır." ifadelerini kullanmıştı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İYİ Parti'nin ürettiği 'Alevilik söyleminden duyrduğu rahatsızlığı şu ifadelerle dile getirdi;



"Benim inancımı kim sorgulayabilir? Peygambere bile verilmeyen bir yetkiyi nasıl bir başka kişi kullanabilir? Hiç birimiz annemizi, babamızı seçme özgürlüğüne sahip değiliz, o zaman benim kimliğim neden siyaset konusu olsun?"