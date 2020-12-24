CHP çöküşü durdurmak için müthiş bir politika geliştirdi

CHP'nin 2020'deki rezaletleri bitmek bilmiyor. Son aylarda rezalet üzerine rezalate imza atan CHP, Türk siyasetinde yeni bir formül buldu. CHP Türk siyasetinde yeni bir formül buldu. Parti içinde yaşananlar, söylenen sözler, akla hayale gelmeyecek rezaletler. Bunları örtbas etmek için bulunan yol, yeni ve daha büyük bir rezalet oluşturmak. İşte CHP'nin son aylarda imza attığı rezaletler ve yaşananları unutturmak için yaptığı manevralar...

CHP Türk siyasetinde yeni bir formül buldu. Parti içinde yaşananlar, söylenen sözler, akla hayale gelmeyecek rezaletler. Bunları örtbas etmek için bulunan yol, ''yeni ve daha büyük bir skandal oluşturmak."

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Vekiller, parti yöneticileri ve teşkilat üyeleriyle CHP son 1 ayda birçok suçlamayla karşı karşıya kaldı. Bu rezaletleri sonlandırmak ve yüzleşmek yerine, her defasında bir başka rezalete imza attı.

PARKA PKK SEMBOLÜ

Geçtiğimiz ay CHP'li Küçükçekmece Belediyesi bir çocuk parkının zeminine PKK sembollerini yerleştirdi. Sorumlular hakkında soruşturma açılmıştı. Ardından ne olduysa oldu, bir anda CHP'li Ali Mahir Başarır çıktı bir televizyon kanalına ve ''ordu satıldı'' dedi. Bu yeni bir rezaletti ve diğerini örterdi, böyle düşünüldü...

BELEDİYE BAŞKANLARININ YOLSUZLUKLARI

Bu olay daha soğumamışken CHP'li bazı belediye başkanları ve başkan yardımcıları yolsuzluk ve PKK ile ilişkileri olmak suçlarından tutuklandı. Bu da gerçek bir skandaldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET

Rezaletler zinciri son bulmuyordu, ''ordu satıldı'' ve belediyelerdeki olayların gölgesinde Kılıçdaroğlu meclis kürsüsüne çıktı. İki konuyla da ilgili tek kelime etmedi, yeni bir rezalete imza attı ve Başkan Erdoğan'a hakaretler etti.

PARTİ İÇİN TECAVÜZLER

CHP kendince rezaleti örtmenin formülünü bulmuştu. Tam bu formül devreye girdi, sular duruldu demişlerdi ki, bu kez son yıllarda bir partide görülen taciz tecavüz rezalet zincirine tanık oldu Türkiye. Bu da gerçek bir rezalet ve üzerinin örtülmesi gerekiyordu...

CHP yönetimi, günlerce sustu. Türkiye'nin bu tacizi unutacağını düşündü. Baktı ki olmuyor, devreye o bildiğimiz politikası girdi. Bu kez başrolde CHP'ye yakın medya vardı.

ÖZGÜR ÖZEL BAŞKAN ERDOĞAN'A "DİKTATÖR" DEDİ

Tren gündemi kamuoyunu çok da meşgul etmeyince daha büyük bir rezalet arayışına girildi. Başrol Özgür Özel'di. Özel yeni bir rezalet oluşturmak için Başkan Erdoğan'a diktatör dedi.

TÜRKÇE KUR'AN OKUTULDU

CHP tam gündemi değiştirmeyi başardık derken, bir akılalmaz görüntü İBB'nin Şeb-i Arus töreninde yaşandı. Etkinlikte kadın erkek birlikte sema yaptı, Kur'an-ı Kerim Türkçe olarak okundu.

UYUŞTURUCU VE ORGAN TİCARETİ YAPAN ÇETELERDEN "VERGİ ALIN" DEDİ

İBB'de yaşanan bu olay gerçek bir rezaletti ve hemen bu rezaletin da üzeri örtülmeliydi. Sahneye bu kez, CHP'nin bir numaralı ismi,

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu çıktı. Artık skandallar zincirinin sınırlarını da zorlayan ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu meclis toplantısı konuşmasında, "Sen asıl alınması gereken yerlerden vergiyi alacaksın, uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergiyi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergiyi alacaksın" dedi.

Şimdi gözler yine CHP'de ve oradan gelecek yeni bir skandalda. Yeni skandal belki yarın, belki yarından da yakın.