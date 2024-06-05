Cezaevinde ''Dolandırıcı'' kavgası! Seçil Erzan ve Bahar Candan revirlik oldu!

Yüksek karlı güvenilir fon adı altında aralarında ünlü futbolcuların da olduğu 29 kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan ile suç örgütünün paralarını aklama suçlamasıyla yargılanan Bahar Candan arasında kavga çıktı.

Ucuz otomobil vaadiyle onlarca kişiyi dolandıran çeteye üye olmaktan tutuklanan Nihal ve Bahar Candan kardeşler ile bankacı Seçil Erzan, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde 9. Koğuş'ta birlikte kalıyor.

KARDEŞİ TAHLİYE EDİLİNCE BAHAR CANDAN'IN PSİKOLOJİ BOZULDU

Kardeşlerden Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz haftalarda cezaevinden tahliye edilmişti. 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye olunca, psikolojisi bozulan Bahar Candan bir kez hastanelik olmuştu.

KOĞUŞTA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Bahar Candan, koğuş arkadaşı Seçil Erzan ile birbirine girdi.

BAHAR CANDAN'DAN SEÇİL ERZAN'A: DOLANDIRICI

İddiaya göre Bahar Candan, Seçil Erzan'ın üzerine "Dolandırıcı" diye bağırarak üzerine yürüdü. Seçil Erzan "Sen de aynı suçtan buradasın" diye cevap verince Bahar Candan sinir krizi geçirdi.

Önce ikiliyi sakinleştiren memurlar, ardından Erzan'ın şikayeti üzerine tutanak tuttu.

KOĞUŞLAR AYRILSIN DİLEKÇESİ

Her ikisi de revire götürüldü. Avukatları koğuşların ayrılması için dilekçe verdi. Öte yandan Bahar Candan'ın sürekli olarak cezaevi yönetiminden uyarı aldığı öğrenildi.

KAVGANIN PERDE ARKASI

A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır kavgaya ilişkin detayları aktardı.

Almaçayır şunları söyledi:

"Aynı koğuşta kalıyorlar. Bahar Candan'ın aynı koğuşta bulunduğu Seçil Erzan'a dolandırıcı diye bağırmasıyla birlikte Seçil Erzan da sen de aynı suçtan yatıyorsun şeklinde karşılık vermesi üzerine Bahar Candan'ın da daha da yüksek bir ses tonuyla defalarca dolandırıcı diye bağırıp Seçil Erzan'a hitap etti.

İkili arasında tartışmanın çıktığı belirtiliyor. Araya infaz koruma memurları giriyor. Seçil Erzan'ın şikayetiyle birlikte tutanağa işleniyor."