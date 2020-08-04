Çeşme’de gittiği beachteki güvenlikler tarafından kendisinin ve arkadaşının darp edildiği iddiasında bulunan Daria Kyryliuk’a işletmeden cevap geldi. İşletme tarafından yapılan açıklamada Ukraynalı mankenin erkek arkadaşı tarafından darp edildiği ifade edildi. Ortaya çıkan yeni görüntülerde ise Kyryliuk’un bir erkek tarafından darp edildiği görüldü.
Çeşme'de Ukraynalı model darp edilmişti! Skandal olayda yeni görüntüler
04.08.2020 00:41
- Çeşme'de Ukraynalı model darp edilmişti! Skandal olayda yeni görüntüler
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