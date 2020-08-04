Son dakika: İstanbul'da bayram tatili sonrası trafik yoğunluğu yüzde 30'lara ulaştı

04.08.2020 09:17

Son dakika haberine göre, Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte İstanbul trafiğinde kısa süreli yaşanan rahatlama yeniden uzun araç kuyruklarına sahne olmaya başladı. Tatilinin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar işlerine gitmek için yollara koyulunca sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 30'lara kadar dayandı.

Vatandaşların Kurban Bayramı dönüşü ilk mesai gününde E-5 karayolu ve bağlantı yollarında oluşturduğu trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da 4 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından ilk mesai gününün sabahında E-5 Karayolu'nda yer yer trafik yoğunlukları yaşandı. Ana arterlerde metrelerce uzayan yoğun trafik nedeniyle araçlar adım adım ilerledi. Haliç köprüsü ve Avcılar mevkiinde oluşan yoğun trafik drone ile havadan görüntülendi.







VATANDAŞLAR TOPLU TAŞIMAYI TERCİH ETTİ

Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıktı. İşbaşı yapan vatandaşların toplu taşımayı tercih ettiği görüldü.

Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle İstanbullular bugün işbaşı yaptı. Kimi vatandaşlar dört günlük bayram tatilini İstanbul'da geçirirken kimiyse şehir dışına çıktı. Tatilin bitmesiyle şehre dönen İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola koyuldu.







Bayram tatili nedeniyle boş kalan yollar yoğunlaşmaya başladı. İş yerlerine gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar maske kuralına uyarken zaman zaman otobüs ve metrobüs duraklarında kısmi yoğunluk yaşandı. Toplu taşımada maske kuralına uyan vatandaşların sosyal mesafe kuralına ise uymadıkları görüldü.







