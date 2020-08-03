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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer değerlendirdi: Koronavirüsle mücadelede rakamlar ne anlatıyor?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer değerlendirdi: Koronavirüsle mücadelede rakamlar ne anlatıyor?
03.08.2020 23:15

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesini değerlendirirken son tabloyu yorumladı. Vatandaşlara kritik uyarılarda bulunan Tezer, imtinalı olunması gerektiğini söyledi.


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