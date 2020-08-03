A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesini değerlendirirken son tabloyu yorumladı. Vatandaşlara kritik uyarılarda bulunan Tezer, imtinalı olunması gerektiğini söyledi.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer değerlendirdi: Koronavirüsle mücadelede rakamlar ne anlatıyor?
03.08.2020 23:15
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer değerlendirdi: Koronavirüsle mücadelede rakamlar ne anlatıyor?
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