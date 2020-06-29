Çeşme'de atık su borusu patladı! Yol atık su doldu, etrafa koku yayıldı

İzmir'in turistik ilçelerinden olan Çeşme'de arıtma tesisinde atık su borusu patladı. Yaşanan olay sonrası Çeşme Yat Limanı'na 200 metre mesafede, yola atık su dolarken etrafa yayılan koku büyük rahatsızlık yarattı. Bölge halkı ve esnaf yaşanan olay sonrası belediyeye tepki gösterirken, yaşananların bölgede azalan turist sayısına bir darbe daha vurmasından endişe edildi.
İzmir'in Çeşme ilçesindeki arıtma tesisinde atık su borusunun patlaması sonucu, önündeki yol suyla doldu. Çeşme Yat Limanı'na 200 metre mesafede, yoldaki atık sular, vidanjörlerle tahliye edildi.
Çeşme'nin Musalla Mahallesi'ndeki, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İZSU) ait arıtma tesisinde dün öğle saatlerinde boru patladı. Tonlarca atık su, patlayan borudan dakikalarca arıtma tesisinin hemen önündeki sokağa taştı. Yol atık suyla doldu, etrafa kötü koku yayıldı. Suyla dolan yoldaki park halinde bulunan 3 otomobil, 1 minibüs, 1 kamyon ve 1 forkliftin sahibi araçlarına ulaşmakta sıkıntı yaşadı.
TURİSTİK BÖLGEYE YAKIN
Turistlerin, lüks yat ve restoranların yer aldığı Çeşme Yat Limanı'na 200 metre mesafedeki yola dolan su, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 vidanjör ile tahliye edildi.
ENDİŞELENDİREN GÖRÜNTÜ
4 saat sonra yol tekrar trafiğe açılırken, arıma tesisindeki patlayan borunun da onarımı yapıldı. Halihazırda azalan turist sayısına ek olarak oluşan manzara, turizmcileri endişelendirdi