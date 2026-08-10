Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2026 12:51 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 12:54

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen festival kapsamındaki at yarışlarında büyük bir kaza yaşandı. Koşu sırasında çarpışan iki at telef olurken, jokey son anda atlayarak ölümden döndü. Olayın ardından taraflar arasında çıkan kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen 36. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali çerçevesindeki at yarışlarında, Türkiye'nin dört bir yanından gelen jokeyler ve atlar dereceye girebilmek için kıyasıya ter döktü. Heyecanın dorukta olduğu B Grubu İngiliz atlarının koşusu esnasında, yarışan "Umarbey" isimli at ile pistte ters yönde binicisiz olarak koşan "Prenses Wednesday" isimli at kafa kafaya çarpıştı.

Jokey Ölümden Döndü, Ortalık Karıştı

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan iki at olay yerinde telef oldu. Umarbey isimli atın jokeyi Ömer Al ise çarpışma anını fark ederek son anda attan atlamayı başardı ve yara almadan kurtuldu.

Yaşanan feci kaza ve atların telef olması, hipodromda ve izleyiciler arasında gerginliğe neden oldu. Kaza sebebiyle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin araya girerek güçlükle ayırdığı kavgada darp edilen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.