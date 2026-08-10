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Kayseri Bünyan'da takla atıp şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Kayseri Bünyan'da takla atıp şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, Elbaşı - Bünyan istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elbaşı istikametinden Bünyan yönüne seyir halinde olan 38 AGP 017 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarına savrularak takla atıp şarampole devrildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, otomobilde yolcu veya sürücü olarak bulunan A.D. ve Ü.D.'nin kazanın şiddetiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği detaylı incelemelerin ardından, yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazanın kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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