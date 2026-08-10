Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2026 13:58 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 14:56

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, Elbaşı - Bünyan istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elbaşı istikametinden Bünyan yönüne seyir halinde olan 38 AGP 017 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarına savrularak takla atıp şarampole devrildi.



EKİPLER SEFERBER OLDU



Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, otomobilde yolcu veya sürücü olarak bulunan A.D. ve Ü.D.'nin kazanın şiddetiyle hayatını kaybettiği belirlendi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği detaylı incelemelerin ardından, yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazanın kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.