İzmir ve Muğla'da ortak göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 organizatör ve 132 düzensiz göçmen yakalandı

Şanlıurfa'da cani evlat annesini sopayla dövdü! O anlar kamerada

Şanlıurfa'da cani evlat annesini sopayla dövdü! O anlar kamerada