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UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'in evinde arama: 65 milyon TL değerinde para, altın ve mühimmat ele geçirildi

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'in evinde arama: 65 milyon TL değerinde para, altın ve mühimmat ele geçirildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında, ismini Sebahattin Şirin olarak değiştiren UltraAslan taraftar grubunun lideri Muzaffer Şirin'in evinde yapılan aramada yaklaşık 65 milyon TL değerinde döviz, altın, mücevher ile silah ve balistik yelek ele geçirildi. İşte Şirin'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan detaylı arama faaliyetine dair kameraya yansıyan görüntüler.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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