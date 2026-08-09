Elazığ'da tır sürücüsü fark etmediği otomobili metrelerce sürükledi: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 11:58 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2026 12:59

İstasyondan çıkan aracı fark etmedi

Kaza, Elazığ OSB Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta kırmızı ışıkta bekledikten sonra yeşilin yanmasıyla harekete geçen tır sürücüsü, o sırada akaryakıt istasyonundan yola katılan otomobili fark etmedi. Tır, önünde kalan otomobili bir süre sürükledi.

Yaralanan olmadı

Çevredeki sürücülerin ve vatandaşların uyarısıyla tır durdurulurken, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı kamerada

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, istasyondan yola katılan otomobilin tırın önünde sürüklendiği anlar net bir şekilde görüldü.