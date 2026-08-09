Elazığ'da tır sürücüsü fark etmediği otomobili metrelerce sürükledi: O anlar kamerada
Elazığ'da akaryakıt istasyonundan çıkan otomobili, kör noktada kaldığı için göremeyen tır sürücüsü, aracı metrelerce sürükledi. Can kaybının yaşanmadığı kaza anı saniye saniye görüntülendi.
İstasyondan çıkan aracı fark etmedi
Kaza, Elazığ OSB Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta kırmızı ışıkta bekledikten sonra yeşilin yanmasıyla harekete geçen tır sürücüsü, o sırada akaryakıt istasyonundan yola katılan otomobili fark etmedi. Tır, önünde kalan otomobili bir süre sürükledi.
Yaralanan olmadı
Çevredeki sürücülerin ve vatandaşların uyarısıyla tır durdurulurken, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaza anı kamerada
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, istasyondan yola katılan otomobilin tırın önünde sürüklendiği anlar net bir şekilde görüldü.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber