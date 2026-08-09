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Samsun'da cüzdanı için öldürülen yaşlı adamın katil zanlısı yakalandı

Samsun'da cüzdanı için öldürülen yaşlı adamın katil zanlısı yakalandı

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Samsun'da evinin ışıklarının uzun süre açık kaldığını fark edip eve giden yakınları, 70 yaşındaki Necmettin Uzun'un cansız bedeniyle karşılaştı. Cüzdanı için cinayeti işlediği ortaya çıkan ve saçını sakalını boyatarak Trabzon'a kaçan şüpheli tutuklandı.

Açık kalan ışıklar cinayeti ortaya çıkardı

Olay, Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan 70 yaşındaki Necmettin Uzun'un evinin ışıklarının uzun süre yandığını fark eden akrabaları, durumdan şüphelenerek eve gitti. Kapıyı açtıklarında evden yoğun duman yükseldiğini gören yakınlarının ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi.

Mutfakta cansız bedeni bulundu

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, ocakta unutulan yemeğin yanması nedeniyle evin dumanla kaplandığını belirledi. Mutfakta kanlar içinde bulunan Necmettin Uzun'un ise çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğü anlaşıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Samsun Asayiş Şube Müdürlüğü, cinayet şüphelisinin Ertan B. olduğunu tespit etti.

Cüzdanı için takip edip öldürmüş

Şüphelinin, Uzun'u lokantada hesap öderken cüzdanını gördükten sonra evine kadar takip ettiği ve cüzdanını çalmak için öldürdüğü ortaya çıktı. Olayın ardından saç ve sakalını boyayarak tanınmaz hale gelmeye çalışan zanlı, Trabzon'da yakalandı. Samsun'a getirilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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