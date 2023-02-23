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Cemil Meriç'in 107 yıllık evi, havadan görüntülendi! Depremlere dayanıp ayakta kaldı

Cemil Meriç'in 107 yıllık evi, havadan görüntülendi! Depremlere dayanıp ayakta kaldı
23.02.2023 12:19 - Son Güncelleme: 23.02.2023 12:20

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Ünlü yazar ve düşünür Cemil Meriç, Hatay’da doğup büyüdüğü ve daha sonra müzeye çevrilen 107 senelik evi, meydana gelen depremlere dayanarak ayakta kaldı.

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Ünlü yazar ve düşünür Cemil Meriç, Hatay'da doğup büyüdüğü ve daha sonra müzeye çevrilen 107 senelik evi, meydana gelen depremlere dayanarak ayakta kaldı.

Hüseyin Cemil Meriç, Türk yazar, çevirmen, düşünür ve sosyolog. Başta dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında araştırma yapmış ve yazılar kaleme almış bir düşünce adamıdır. Telif ettiği 12 eseri ve tercümeleriyle Türk edebiyatında önemli bir yeri olduğu kabul edilir.

HATAY MERKEZLİ DEPREMLERE DAYANDI
Ünlü yazar ve düşünür Cemil Meriç'in 1916 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde doğup büyüdüğü ev Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremlere dayandı.

Tam 107 yıllık Cemil Meriç'in doğup büyüdüğü tarihi ev, daha sonra sevenleri için Cemil Meriç Müzesi adıyla müzeye dönüştürüldü.

Cemil Meriç'in 107 yıllık evi, havadan görüntülendi.

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