Celal Şengör'den kız öğrenciye taciz! İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün anlattıkları büyük tepki topladı. Geçen ay paylaşılan bir Zoom toplantısına ait video kaydında Celal Şengör, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden bir öğrencisini taciz ettiği anları anlattı. Şengör'ün kendi kendini ifşaladığı taciz açıklamasından sonra arama motorlarından; Celal Şengör hangi üniversitede? Celal Şengör kimdir? Celal Şengör taciz videosu nereden izlerim? Celal Şengör taciz videosu nasıl izlerim? Celal Şengör kız öğrenci açıklaması? Celal Şengör’ün eteğini kaldırdığı kadın kim? Celal Şengör'ün Saniye anısı izle? Celal Güngör şaplak videosu izle! Celal Şengör Saniye Güven Neumann (Atayman) kimdir? Celal Şengör Saniye kaç yaşında, hangi üniversitede? soruları aratıldı. İşte merak edilen soruların yanıtları ve Şengör'ün tartışma yaratan videosu...

Geçtiğimiz aya ait bir Zoom toplantısında İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, bir kız öğrencisine kızdığı için eteğini kaldırıp kalçasına tokat attığını açıkladı ve kısa sürede büyük tepki topladı. Peki, Saniye Atayman kimdir? Celal Şengör Saniye taciz olayı nedir? Saniye Güven Neumann kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayı...

SANİYE ATAYMAN KİMDİR?

Saniye Güven Neumann 1977 yılında dünyaya geldi. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olmuştur. Ve yine 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Katı Yer Sistem Bilimleri Anabilim Dalı'na yüksek lisans öğrencisi olarak eğitim hayatına devam etti.

İşte olayın detayları;

ETEĞİNİ KALDIRIP KALÇASINA TOKAT ATTIĞINI ANLATMIŞTI

Kızdığı için öğrencisinin eteğini kaldırdığını ve kalçasına tokat attığını ifade eden Şengör, eyleminin ardından kız öğrencisinin şaşırdığını söyledi. Şengör, "Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor" ifadelerini kullandı.

"BABAN BUNU YAPTI MI?"

Şengör daha sonra ise kıza "Bana bak. Baban bunu yaptı mı?" sorusunu yöneltti. Öğrencisinden "Babam bile bana böyle bir şey yapmadı" cevabını aldığını aktaran Şengör daha sonra, "Hah eksik kalmış. Şimdi tamamlandı" dediğini belirtti.

İTÜ'LÜ ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜK TEPKİ

Video Twitter'da büyük tepki çekerken, "marifetmiş gibi pişkin pişkin gülerek öğrencisine cinsel taciz uyguladığını anlatan Şengör'ün yaptığı cezasız kalmamalı" yorumları yapıldı. İTÜ Kadın Dayanışması Twitter hesabından da "Bizleri "terbiye" ettiğini sanan, akademide tacizi ve tecavüzü meşrulaştıran bu adamı okulumuzda istemiyoruz" paylaşımı yapıldı.

İLK ANISI DEĞİL

Daha önce de katıldığı bir canlı yayında kütüphanede gördüğü bir kızdan bahsederken "Orada bir kız gördüm. Abi inanılmaz güzel bacakları var. Kısacık bir etek giyinmiş dedim ya ben buna biraz daha yakından bakayım. Abi gittim ama bir bahane olması lazım. Ben yine aynı kitabı istedim" sözlerini kullanan Şengör büyük tepki çekmişti.

CELAL ŞENGÖR KİMDİR?

Ali Mehmet Celal Şengör (24 Mart 1955), Türk akademisyen, jeolog ve bilim insanı. Günümüzde İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünde görev yapmaktadır. Şengör ABD Ulusal Bilimler Akademisi, Amerikan Felsefe Topluluğu ve Rus Bilimler Akademisi üyesidir.

1988'de Neuchâtel Üniversitesi Fen Fakültesi'nden şeref bilim doktoru unvanına sahip oldu. 1990 yılında Academia Europaea'ya kabul edilen Şengör, aynı yıl Avusturya Jeoloji Servisi muhabir üyesi, 1991 yılında ise Avusturya Jeoloji Derneği şeref üyesi oldu. Yine 1991 yılında Kültür Bakanlığı'nın Bilgi Çağı Ödülünü kazandı. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı'nda profesörlüğe yükseldi.