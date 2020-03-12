Çekirge istilası kapımızda! Uzmanlar uyardı: Türkiye'ye geliyorlar 12.03.2020 14:58

Son dakika haberi... Türkiye, tüm dünyaya kabusu yaşatan koronavirüs tehdidini en az hasarla savmaya çalışırken İran ve Irak sınırına kadar dayanan çekirge istilası ile karşı karşıya kaldı. Afrika'dan başlayarak büyük bir kıtlığı getirebilecek ve acil durum ilan ettiren 400 milyara yakın çekirgenin İran ve Irak'a gelerek sınırlarımıza kadar dayandığı belirtildi.