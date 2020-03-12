Çekirge istilası kapımızda! Uzmanlar uyardı: Türkiye'ye geliyorlar
Son dakika haberi... Türkiye, tüm dünyaya kabusu yaşatan koronavirüs tehdidini en az hasarla savmaya çalışırken İran ve Irak sınırına kadar dayanan çekirge istilası ile karşı karşıya kaldı. Afrika'dan başlayarak büyük bir kıtlığı getirebilecek ve acil durum ilan ettiren 400 milyara yakın çekirgenin İran ve Irak'a gelerek sınırlarımıza kadar dayandığı belirtildi.
Türkiye, çekirge istilası ile karşı karşıya. Doğa olayları ile sık sık yüzleştiğimiz 2020 yılında ülkemiz yeni bir felaket ile karşı karşıya kalmaya hazırlanıyor. Afrika'dan başlayarak büyük bir kıtlığı getirebilecek ve acil durum ilan ettiren 400 milyara yakın çekirgenin İran ve Irak'a gelerek sınırlarımıza kadar dayandığı belirtildi.
Afrika'da ortaya çıkan çekirge istilası bir çok ülkeyi zor durumda bırakırken önce Hindistan'a oradan da Çin'e doğru hareketi bekleniyordu. Asıl korkulan ise oldu. Çekirge sürüsü yönünü değiştirerek ilk önce Pakistan, oradan da İran ve Irak'a doğru hareket ederek istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi.
UZMANLAR UYARIYOR
Uzmanlara göre ise küresel ısınmanın etkilerinin görüldüğü ülkemiz tehlike altında. Konuyla ilgili yapılan değerlendirmelerde sınır ülkelere kadar gelen çekirgelerin ciddi bir tehdit oluşturabileceğinin altı çizilirken, daha önce Şanlıurfa'da benzer olayların yaşanmış olmasına dikkat çekildi.