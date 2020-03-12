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Çekirge istilası kapımızda! Uzmanlar uyardı: Türkiye'ye geliyorlar

Son dakika haberi... Türkiye, tüm dünyaya kabusu yaşatan koronavirüs tehdidini en az hasarla savmaya çalışırken İran ve Irak sınırına kadar dayanan çekirge istilası ile karşı karşıya kaldı. Afrika'dan başlayarak büyük bir kıtlığı getirebilecek ve acil durum ilan ettiren 400 milyara yakın çekirgenin İran ve Irak'a gelerek sınırlarımıza kadar dayandığı belirtildi.

12.03.2020 13:50 - Son Güncelleme: 12.03.2020 14:58
Çekirge istilası kapımızda! Uzmanlar uyardı: Türkiye'ye geliyorlar

Türkiye, çekirge istilası ile karşı karşıya. Doğa olayları ile sık sık yüzleştiğimiz 2020 yılında ülkemiz yeni bir felaket ile karşı karşıya kalmaya hazırlanıyor. Afrika'dan başlayarak büyük bir kıtlığı getirebilecek ve acil durum ilan ettiren 400 milyara yakın çekirgenin İran ve Irak'a gelerek sınırlarımıza kadar dayandığı belirtildi.

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Çekirge istilası kapımızda! Uzmanlar uyardı: Türkiye'ye geliyorlar

ÇEKİRGE SÜRÜSÜ İSTİKAMETİNİ DEĞİŞTİRDİ
Çekirge sürüsünün güzergahını değiştirerek Türkiye sınırlarına kadar dayanması korkuları da beraberinde getirdi. Dünyada insanlar 2020 yılına büyük felaketler ile başlarken tarihte insanoğlu buna benzer felaketlerle karşı karşıya kalmıştı.

Çekirge istilası kapımızda! Uzmanlar uyardı: Türkiye'ye geliyorlar

Afrika'da ortaya çıkan çekirge istilası bir çok ülkeyi zor durumda bırakırken önce Hindistan'a oradan da Çin'e doğru hareketi bekleniyordu. Asıl korkulan ise oldu. Çekirge sürüsü yönünü değiştirerek ilk önce Pakistan, oradan da İran ve Irak'a doğru hareket ederek istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi.

Çekirge istilası kapımızda! Uzmanlar uyardı: Türkiye'ye geliyorlar

IRAK'IN GÜNEY KISMINI İŞGAL ETTİ
Irak'a kadar gelen büyük çekirge sürüleri ülkenin adeta güney kısmını işgal etti. Tarım arazilerine saldıran çekirgeler ekinlere büyük bir zarar verirken durumdan oldukça mağdur olan halk ise çekirgelere karşı önlem alınmasını istedi.

Çekirge istilası kapımızda! Uzmanlar uyardı: Türkiye'ye geliyorlar

UZMANLAR UYARIYOR
Uzmanlara göre ise küresel ısınmanın etkilerinin görüldüğü ülkemiz tehlike altında. Konuyla ilgili yapılan değerlendirmelerde sınır ülkelere kadar gelen çekirgelerin ciddi bir tehdit oluşturabileceğinin altı çizilirken, daha önce Şanlıurfa'da benzer olayların yaşanmış olmasına dikkat çekildi.

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