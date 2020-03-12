Depremler, seller, koronavirüs derken şimdi ise çekirge istilası ortaya çıktı. Afrika ve Hindistan 'da ciddi şekilde etkisini gösteren çekirge sürüsü, yönünü değiştirdi ve Irak ile İran'a ulaştı. Çekirge sürüsünün Irak ve İran'a ulaşmasının ardından sürünün Türkiye 'ye gelebileceği bildirildi. Şimdi arama motorlarında çekirge istilası Türkiye'ye mi geldi? Çekirge istilası olursa ne olur? Gibi soruların cevapları araştırılıyor.

Çekirge, düz kanatlılar takımının Caelifera alt takımına ait sıçrayıcı özelliğe sahip bir hayvandır. Anadolu'da çekirgeler türlerine göre değişen büyüklüktedirler. En küçük çekirge türü 2 cm'dir ve görülen en büyük çekirgenin boyu 20 cm kadardır.

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