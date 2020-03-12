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olursa ne olur? Çekirge İstilası 'ye mi geldi? ()

'ye mi geldi? 'da ve 'de görülen çekirge istilasının ve 'ta görüldüğü ve yakın zamanda Türkiye 'ye gelebileceği bildirildi. 'da ortaya çıkan çekirge istilası bir çok ülkeyi zor durumda bırakırken önce Hindistan'a oradan da Çin'e doğru hareketi bekleniyordu. Asıl korkulan ise oldu. Çekirge sürüsü yönünü değiştirerek ilk önce , oradan da İran ve Irak'a doğru hareket ederek istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi. İslam'ın kutsal kitabı Kur-an'ı Kerim 'de çekirge istilası ile ilgili ayet yer almaktadır.

  • Yaşam
  • 13.03.2020 10:12
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 10:12
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Çekirge İstilası Türkiye'ye mi geldi? Çekirge İstilası olursa ne olur?

Depremler, seller, koronavirüs derken şimdi ise çekirge istilası ortaya çıktı. Afrika ve Hindistan 'da ciddi şekilde etkisini gösteren çekirge sürüsü, yönünü değiştirdi ve Irak ile İran'a ulaştı. Çekirge sürüsünün Irak ve İran'a ulaşmasının ardından sürünün Türkiye 'ye gelebileceği bildirildi. Şimdi arama motorlarında çekirge istilası Türkiye'ye mi geldi? Çekirge istilası olursa ne olur? Gibi soruların cevapları araştırılıyor.
Çekirge, düz kanatlılar takımının Caelifera alt takımına ait sıçrayıcı özelliğe sahip bir hayvandır. Anadolu'da çekirgeler türlerine göre değişen büyüklüktedirler. En küçük çekirge türü 2 cm'dir ve görülen en büyük çekirgenin boyu 20 cm kadardır.

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Haberler Yaşam Çekirge İstilası olursa ne olur? Çekirge İstilası Türkiye'ye mi geldi? (Kuran'da çekirge istilası)
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