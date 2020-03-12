Koronavirüs spor dünyasını vurdu! 12.03.2020 15:04

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren yeni tip Koronvirüs sporu derinden etkiledi. Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası tehlike olarak ilan ettiği Koronavirüs nedeniyle futbol karşılaşmaları, basketbol maçları iptal edilirken olimpiyatların da ertelenmesi gündeme geldi. Hayatı felç eden Koronavirüs spor kulüplerini ekonomik yönden de etkiledi. İşte Koronavirüsün spor dünyasına etkileri…

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), tüm dünyada 160'dan fazla ülkeye kısa süre içerisinde yayıldı. Söz konusu virüs global düzeyde yayıldığı için Dünya Sağlık Örgütü tarafından ''Pandemi'' olarak nitelendirildi. Çin, Amerika, Avustralya dışında virüsün son günlerde en çok görüldüğü yerlerden biri Avrupa ülkeleridir. Bu virüsten en çok etkilenen Avrupa ülkeleri sırasıyla; İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa'dır. Artarak devam eden virüs vakaları nedeniyle; Avrupa ve dünyanın diğer ülkelerinde ticaret, endüstri, sanat, spor gibi birçok alan olumsuz olarak etkilemiş ve çoğu aktivite durma noktasına gelmiştir. Özellikle Avrupa'da son günlerde tartışılan temel konu, futbol ve diğer spor müsabaka ve organizasyonlarının ne olacağı ve ilgili federasyonların ne yönde karar alacağıdır. Bu yazı ile korona virüsünün spor aktiviteleri üzerindeki etkisini, alınan güncel kararları ve hukuki ve ekonomik açıdan gerçekleşmesi muhtemel durumları inceleyeceğiz.

FUTBOL LİGLERİ'NDE NELER OLUYOR?

Korona virüsünün futbol üzerindeki etkisi her ülke federasyonunun aldığı karara göre değişiklik göstermektedir. Bazı ülkeler futbol liglerini ertelerken, bazıları futbol müsabakalarını seyircisiz olarak kapalı kapılar ardında oynatmaktadır.

İtalya: Avrupa'da en çok virüs vakasına rastlanan İtalya, futbol konusunda en radikal kararların alındığı ülkedir. Virüs vakalarının ortaya çıkması sonrası İtalyan Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A'dan futbol müsabakalarını durdurmasını talep etmiş, ancak lig yönetimi buna yanaşmamıştır. Spor Bakanı lig yönetiminin kararını sorumsuzca olarak nitelendirmiştir. Ancak sonrasında, virüs vakalarının kontrolsüz ve önlenemez şekilde artmasıyla tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına karar verilmiştir. 9 Mart tarihi itibarıyla, İtalyan hükümeti tarafından alınan kararla tüm spor müsabakaları süresiz olarak iptal edilmiş ve İtalya Kupası final maçı mayıs ayına ertelenmiştir. Bunun yanında Seria A'nın play-off usulü ile sonlandırılması gündemdedir. İtalya ise ülke olarak tabiri caizse karantina altına alınmıştır.

Juventus Kulübü'nün futbolcusu Daniele Rugani'de korona virüsü testinin pozitif çıkması ve ardından Juventus Kulübü ile geçtiğimiz hafta sonu müsabaka oynayan Inter Kulübü'nün tüm faaliyetlerini 11 Mart gecesi itibariyle durdurması, durumun ne kadar vahim olduğunu ve alınması gereken önlemlerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

İngiltere: Başlangıçta ortaya çıkmasa da son haftalarda çok hızlı bir şekilde vakaların arttığı ülke olan Ada ülkesinde, oyuncuların ve teknik personelin gerek antrenman, gerek müsabaka sahalarında tokalaşması yasaklanmıştır. Bunun dışında, en son 1970 yılında yaşandığı üzere Premier Lig ve tüm futbol müsabakalarının seyircisiz oynanması gerektiği dillendirilmeye başlanmıştır. Bu konuda İngiltere hükümeti ve Premier Lig'in ne yönde karar alacağı merak konusudur.

11 Mart tarihinde oynanması planlanan Manchester City – Arsenal müsabakasının iptal edilmesi bile Ada futbolunda bazı değişiklikler olacağını göstermektedir.

İsviçre: Virüsün ciddi oranda arttığı bir diğer ülke olan İsviçre'de de Mart ayı itibarıyla tüm futbol müsabakaları ertelenmiştir.

İspanya: 10 Mart tarihinde alınan kararla, LA Liga ve diğer tüm İspanya futbol liglerinde tüm müsabakalar önümüzdeki hafta sonu itibarıyla seyircisiz oynanacaktır. Önümüzdeki günlerde İspanya futbol liglerinin bir süreliğine durdurulması beklenmektedir. Bunun dışında bazı futbol kulüpleri kendi önlemlerini şimdiden almaya başlamıştır. Örneğin, Valencia futbol kulübü futbolcularının salgına yakalanmasının önüne geçmek için oyuncuları ile taraftarlarını buluşturduğu tüm interaktif aktivitelerini iptal etmiştir.

Fransa: League 1 ve 2'de oynanacak tüm müsabakaların 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanması kararlaştırılmıştır.

Almanya: Bundesliga ise seyircisiz müsabaka uygulamasına 11 Mart akşamı Borussia Mönchengladbach ve Köln kulüpleri arasında oynanan müsabakayla geçmiştir. Bundan sonraki müsabakaların da bir süreliğine seyircisiz oynanması beklenmektedir.

Asya: Çin, Japonya, Güney Kore, Tayland olmak üzere çoğu Asya ülkesi futbol liglerini ve tüm müsabakaları süresiz şekilde ertelemiştir. Örneğin, 5 Şubat'ta oynanması planlanan Çin Süper Kupası, Asya Şampiyonlar Ligi Grup aşaması gibi birçok müsabaka ve etkinlik iptal edildiği için şu anlık Asya'da futbolun duraksadığı söylenebilir. İran Koronavirüs Komisyonu ve Spor ve Gençlik Bakanlığı ortak kararınca 1. Futbol Ligi dahil olmak üzere, bütün spor organizasyonları 20 Nisan'a kadar durduruldu.

Afrika: Önlem alan ülkelerin başında Fas gelmektedir. Virüsün yayılma riskini azaltma adına Fas'ta düzenlenen tüm futbol aktiviteleri artık seyircisiz oynanmaktadır.

Avrupa Ligi: UEFA, Avrupa Ligi'ndeki Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçlarını yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle erteledi. Çoğu müsabakanın ise seyircisiz oynanmasına karar verildi. Örneğin, bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya'da oynanacak LASK ile Manchester United maçı seyircisiz oynanacaktır.

FUTBOL KULÜPLERİ EKONOMİK AÇIDAN NASIL ETKİNECEK?

Futbol Kulüplerinin gelirleri; maç gelirleri, ticari gelirler ve yayın gelirleri olarak üç ana başlığa ayrılmaktadır. Ekonomik olarak; ertelenen veya iptal edilen müsabakalar, kulüplerin büyük gelir kaynağı olan maç ve ticari gelirlerini önemli ölçüde etkileyecektir. Örneğin, kulüpler maç günü bilet gelirlerinden yararlanamayacaktır. Bunun dışında, seyircinin olmadığı müsabakalarda ürün satışını da içerecek şekilde kulüplerin ticari gelirlerinde büyük miktarda azalma meydana gelecektir. Örneğin, geçtiğimiz günlerde oynanan ve İtalya'nın en önemli futbol müsabakası olan ve yaklaşık 70 bin taraftarın izleyeceği Juventus - Inter maçı seyircisiz oynanmış ve bu nedenle Juventus Kulübü maç geliri anlamında büyük bir zarara uğramıştır. Aynı şekilde Avrupa Ligi'nde mücadele eden ev sahibi kulüplerin de seyircisiz müsabaka oynaması maç gelirlerini olumsuz yönde etkilemektedir.

Aynı zamanda yayın gelirlerinde de önümüzdeki günlerde azalma meydana gelebilir. Yayıncı kuruluşların en önemli gelir kaynaklarından biri reklam ve sponsorluklardır. Ancak, reklam şirketleri ve sponsor şirketlerin yayıncı kuruluşa gelir sağlamasının temel nedeni stadyumlarda maçı izleyen seyircilerdir. Seyircilerin olmadığı bir ortamda önce reklam ve sponsor şirketleri, ardından ise yayıncı kuruluşlar zarara uğrayacaktır. Tüm bunların sonucunda maddi olarak en çok zarar edecek kişiler, bu zincirin son halkası olan futbol kulüpleridir.