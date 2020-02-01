Son dakika: Wuhan'daki Türkleri taşıyan uçak "Koca Yusuf" kalktı 01.02.2020 07:18

Son dakika haberi... Çin'in Wuhan kentinden 42 kişiyi yurda getirecek olan uçak Türkiye'ye doğru hareket etti. Uçağın bugün öğleden sonra Türkiye'de olması bekleniyor.

Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentine vardı. Yolcular son kontrolün ardından uçağa alındı ve 'Koca Yusuf' Wuhan'dan ayrılarak Türkiye'ye hareket etti.