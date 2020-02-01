Haberler Video Son dakika: Wuhan'daki Türkleri taşıyan uçak "Koca Yusuf" kalktı
Son dakika: Wuhan'daki Türkleri taşıyan uçak

Son dakika: Wuhan'daki Türkleri taşıyan uçak "Koca Yusuf" kalktı

01.02.2020 07:18

Son dakika haberi... Çin'in Wuhan kentinden 42 kişiyi yurda getirecek olan uçak Türkiye'ye doğru hareket etti. Uçağın bugün öğleden sonra Türkiye'de olması bekleniyor.


Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentine vardı. Yolcular son kontrolün ardından uçağa alındı ve 'Koca Yusuf' Wuhan'dan ayrılarak Türkiye'ye hareket etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları