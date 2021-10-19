Haberler Haber Videoları CANLI | Yerli ve milli İHA SİHA ve TİHA'ların fikir babası Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı! Namaz sonrası Enfal Suresi 60. ayeti okundu

CANLI | Yerli ve milli İHA SİHA ve TİHA'ların fikir babası Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı! Namaz sonrası Enfal Suresi 60. ayeti okundu

CANLI | Yerli ve milli İHA SİHA ve TİHA'ların fikir babası Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı! Namaz sonrası Enfal Suresi 60. ayeti okundu
19.10.2021 14:36
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Son dakika haberleri... Türkiye'de 'yerli ve milli İHA, SİHA, TİHA' denilince ilk akla gelen isim hiç şüphesiz Özdemir Bayraktar. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, dün vefat etti. Cenaze namazı bugün Fatih Camisi'nde kılındı. Cenaze namazı sonrası bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Enfal Suresi 60. Ayetini okudu ve mealini paylaştı. Enfal Suresi 60. Ayette ise şunlar yazıyor "Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz, ama Allah'ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere, onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın." Selçuk Bayraktar ise babasının 3 ay önce hastalığı nedeniyle hastaneye yattığını o güne kadar fabrikada yaşadığını hastanede olduğu günlerde bile fabrikayı ziyaret ettiğini anlattı.

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