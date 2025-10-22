Çankırı'da kadın cinayeti!

Olay, sabah saatlerinde Buğday Pazarı Mahallesi Burçak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çankırı Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi İlknur Kertlez (40), işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada eski eşi Selami Y. (43) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.



Ağır yaralanan Kertlez, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırgan kendini yaraladı

Saldırının ardından olay yerinden kaçan Selami Y., Yapraklı Karayolu kenarında bıçakla kendine zarar verdi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan saldırganın tedavisi sürüyor.

Uzaklaştırma kararını defalarca ihlal etmiş

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgilere göre, İlknur Kertlez daha önce eski eşi hakkında kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından şikâyette bulunmuştu.

Selami Y.'nin 18 Ekim 2024'te hakkında uzaklaştırma kararı alındığı, ancak bu kararı ihlal ettiği için 3 gün zorlama hapsiyle cezalandırıldığı öğrenildi. Çiftin 10 Mart 2024'te boşandıkları bilgisi paylaşıldı.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı. Kadın örgütleri, sosyal medyada İlknur Kertlez'in ölümü sonrası "koruma kararlarının etkin uygulanmadığı" eleştirilerini gündeme taşıdı.