RAMAZAN İMSAKİYE
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Cani baba 3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehir’ine attı!

Cani baba 3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehir’ine attı!
16.04.2021 01:08
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve 15 gün önce eşinden boşanan baba H.M., gezmek için dışarıya çıkardığı 3 yaşındaki oğlu K.M.'yi Dicle Nehri'ne atıp, olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin suya atlamasıyla nehirden çıkarıldıktan sonra hastanede tedaviye alınıp, doktorların uzun çabaları sonucu tekrar hayata döndürülen çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olay, akşam saatlerinde Cizre ilçesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve 15 günce eşinden boşandığı öğrenilen H.M., oğlu K.M.'yi gezmek için dışarı çıkardı. H.M., iddiaya göre, parkta bir süre dolaştıktan sonra oğlu K.M.'yi Dicle Nehri'ne atarak olay yerinden uzaklaştı.

Durumu fark eden çevredekiler Dicle Nehri'ne atlayarak K.M.'yi sudan çıkardı.

Olayın ardından güvenlik güçlerince başlatılan çalışmayla yakalanan baba H.M., gözaltına alındı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından talihsiz çocuğu Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te doktorların uzun çabaları sonucu tekrar hayata döndürülen çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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