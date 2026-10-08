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Maltepe’de bir bina çöktü! Enkazda kalanlar olduğu belirtiliyor
Maltepe’de bir bina çöktü! Enkazda kalanlar olduğu belirtiliyor
Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 07:07
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İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binada çökme meydana geldi. Binada yaşayanların olduğu belirtilirken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
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