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Maltepe’de bir bina çöktü! Enkazda kalanlar olduğu belirtiliyor

Maltepe’de bir bina çöktü! Enkazda kalanlar olduğu belirtiliyor

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İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binada çökme meydana geldi. Binada yaşayanların olduğu belirtilirken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Haber

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