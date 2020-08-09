Muharrem İnce parti için kolları sıvadı, CHP'yi telaş sardı!

İşte Melih Altınok'un " Yapamazsınız Muharrem Bey "başlıklı yazısı

Muharrem İnce'nin yeni bir parti kuracağına dair iddialar CHP'yi ve partinin gazetecilerini telaşa düşürdü.

İnce'yi cumhurbaşkanı adayı göstererek partiden gönderme planını tıkır tıkır işleten Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini koruyor. Arada CHP'nin İl Gençlik Kolları'na İnce'yi "hain" ilan eden açıklamalar yaptırıyor; o kadarı da normaldir.

Bakalım, önümüzdeki günlerde selefi Deniz Baykal, Muharrem İnce'nin partiden ayrılmasını engellemek için kapısını çaldığında ne söyleyecek?

Kemal Bey'i hepimiz tanıyoruz. İktidarını asla bölüşmez. Hele ki 6 oklu CHP'deki 6. Kurultay zaferinden sonra artık Kemalizm denince akla gelen Atatürk değil Kemal Kılıçdaroğlu olmuşken...

Muhtemel "kasetle gelen ancak kasetle gider" türünden manalı bir şeyler söyleyip kestirip atacaktır.

Akil adam görevini bir kez daha yerine getiren Deniz Bey de herhalde çok ısrarcı olmayacaktır.

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Ama yandaş kalemler sağ olsunlar, CHP'nin ketumluğuna rağmen Genel Merkez adına söylenmesi gereken ne varsa dile getiriyorlar.Daha uzlaşmacı olanlar siyasi çöpçatanlığa soyunupşeklinde kulisler yazıyorlar.Sözcü yazarı Deniz Zeyrek gibi, CHP'nin AK Parti karşısında hiçbir şansı olmadığını gösteren istatisklerlediye imalar yapanlar da var.Bu işe ilk günden beri karşı olan kadroluların başında ise Şirin Payzın geliyor. Ve dahası Kemal Bey soğukkanlılığını korurken o profesyonelliğini kaybetmiş gibi görünüyor.Payzın öylesine sinirli ki, salon gazetecisi çizgisinden taviz vermek pahasına İnce'ye sosyal medyada gün yüzü görmemiş laflar sokuyor. Sitemin, manidar manilerin bini bir para.Ağanın malı gider, kahyanın canı gider demişler. Sanırsınız CHP'nin başında Kemal Bey değil, Şirin Hanım var.

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