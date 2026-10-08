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Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Çökmeden önce kaydedilen çatlak görüntüleri ortaya çıktı

Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Çökmeden önce kaydedilen çatlak görüntüleri ortaya çıktı

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Maltepe'de 7 katlı binanın alttaki 3 katının çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 10 kişi yaralı kurtarıldı. Binadaki tekstil atölyesinde çalışan Fatma Kaya'nın çökmeden önce duvardaki çatlakları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler ortaya çıktı.

Maltepe Cevizli Mahallesi'nde 7 katlı binanın alttaki 3 katı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Enkazda yapılan çalışmalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3'ü çocuk 10 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Öte yandan binanın en alt katındaki tekstil atölyesinde çalışan Fatma Kaya'nın, çökmeden önce duvardaki çatlakları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Kaya'nın görüntü sırasında çatlakların oluşmaya başladığını ve gün geçtikçe büyüdüğünü söylediği duyuluyor.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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