Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 13:30 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2026 13:38

Maltepe Cevizli Mahallesi'nde 7 katlı binanın alttaki 3 katı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Enkazda yapılan çalışmalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3'ü çocuk 10 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Öte yandan binanın en alt katındaki tekstil atölyesinde çalışan Fatma Kaya'nın, çökmeden önce duvardaki çatlakları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Kaya'nın görüntü sırasında çatlakların oluşmaya başladığını ve gün geçtikçe büyüdüğünü söylediği duyuluyor.