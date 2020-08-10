Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.08.2020 10:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.08.2020 10:25
    ABONE OL

    'nde İnce çatlağı büyüyor! 'ndan gönülsüz teklif...

    Cumhuriyet Halk Partisi'nde çatlağı büyüyor. İnce'nin partiden ayrılmasının bölünme yaratacağını düşünen eski genel başkanlar ve , dün 'ne giderek, Genel Başkan Kemal ile 1.5 saatlik bir zirve gerçekleştirdi. Karayalçın ve Çetin, Kılıçdaroğlu'na İnce ile görüşmelerinde fayda olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun ise gönülsüz bir tavır ortaya koyduğu, "İstiyorsa randevu alsın, benim için sorun yok" dediği öğrenildi.

    CHP Genel Merkezi'nde İnce çatlağı büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan gönülsüz teklif...

    'de kılıçlar çekildi. 'nin partiden adım adım ayrılığa koşması, CHP'de hareketliliği artırdı. İnce'nin geleceği ve partiye etkileri üzerine iç tartışmalar yaşanırken, dün eski genel başkanlar ve , CHP Genel Başkanı Kemal 'nu ziyaret etti.

    KRİTİK ZİRVE 1.5 SAAT SÜRDÜ

    Muharrem İnce'nin partiden ayrılmaması görüşünde birleşen eski genel başkanlar görüşme trafiği başlatabileceklerini Kemal Kılıçdaroğlu'na iletti. Kritik zirve CHP 'nde yapıldı ve 1.5 saat sürdü.

    KARAYALÇIN VE ÇETİN: İNCE İLE GÖRÜŞÜN

    CHP içinde hayli etkili olan Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, Kılıçdaroğlu'na, "Parçalanmak doğru değil. Bize düşen bir görev olursa yapmaya hazırız. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç var. Bize bir görev düşerse yapmaya hazırız. İnce ile görüşmenizde fayda var" dedi

    KILIÇDAROĞLU'NDAN GÖNÜLSÜZ TEKLİF

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski genel başkanların teklifi sonrası, İnce'nin kendisinden randevu alabileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Benden randevu isteyen herkese kapım açık. Benim için sorun yok. Görüşmek isterse randevu alsın" dedi.

    Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye 'kal' deme konusunda bir adım atmayacağı belirtiliyor.

    MUHARREM İNCE PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLAMA YAPACAK

    Zaman zaman sosyal medyadan hakkındaki iddialara ve açıklamalara yanıt veren Muharrem İnce, şu ana kadar genel manada sessizliğini koruyor. İnce, 'da perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyecek. İnce'nin parti kurma kararını burada duyurması beklenirken, CHP Genel Merkezi'nden kendisine yönelik yapılan eleştirilere de cevap vereceği öğrenildi.

    Haberler Güncel CHP Genel Merkezi'nde İnce çatlağı büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan gönülsüz teklif...
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri