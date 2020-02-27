Çanakkale'de fırtınanın sürüklediği feribot karaya oturdu 27.02.2020 14:11

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan lodos fırtınası nedeniyle bir feribot, iskeleden ayrıldıktan kısa süre sonra kum birikintisinin bulunduğu yerde karaya oturdu. Feribot için bölgeye kurtarma botu sevk edildi.