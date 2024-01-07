ÇANAKKALE AK PARTİ Belediye Başkan adayı JÜLİDE İSKENDEROĞLU oldu! AK Parti 2024 ÇANAKKALE Belediye Başkan adayı JÜLİDE İSKENDEROĞLU kimdir?

2024 yerel seçimleri öncesi Çanakkale'de merak edilen AK Parti Belediye Başkan adayı hakkında araştırmalar arttı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yerel seçim takviminin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren başlayacağını açıkladı. İşte 31 Mart 2024 Çanakkale AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi ve YSK 2024 seçim takvimi...

AK PARTİ ÇANAKKALE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Çanakkale Belediye Başkan adayının Jülide İskenderoğlu olduğunu açıkladı.

JÜLİDE İSKENDEROĞLU KİMDİR?

1974 yılında Balıkesir' de doğdu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknikerliği ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. 1997 yılında Çanakkale'de evlenerek, eşi ile birlikte uzun yılar iş hayatı içinde bulundu.

Siyasî hayatına "Adalet ve Kalkınma Partisi'nde başladı. İlk olarak 2003 yılında Çanakkale İl Kadın Kolları yönetiminde görev aldı, daha sonra sırasıyla 2006 yılında AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Yerel Yönetimler Başkanı, 2009 yılında AK Parti Çanakkale İl Yönetim Kurulu Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 12 Eylül 2010 yılında yapılan referandumdan hemen önce AK Parti Genel Merkezi tarafından Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı olarak atanmasını takiben yapılan kongrede seçilmiş İl Kadın Kolları Başkanı olarak görevine devam etti.

2015 yılında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 25. ve 26. Dönem Çanakkale Milletvekili Adayı oldu. 24 Haziran 2018 seçimlerinde büyük bir başarı göstererek, Çanakkale Milletvekili seçildi,TBMM de 27.Dönem de yer aldı. 4 Ağustos 2018 tarihinde yapılan AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresinde tekrar MKYK Üyesi seçilmiş, MYK Üyesi görevine getirilerek, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanlığı, Aralık 2017 ile Mart 2021 tarihleri arasında AK Parti Kadın Kolları Ege Bölgesi Koordinatörlüğü görevlerini yapmıştır. 27. Dönem Milletvekilliğinin yanı sıra TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon Üye ve Sözcülüğü, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Üye ve Sözcülüğü, Başta Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerimizdeki Müsilaj Sorununun Sebeplerini Araştırarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyeliği ve TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu görevlerini de yürüttü. Çanakkale'de milletvekilliği sürecinde 1915 Çanakkale Köprüsü gibi asrın projelerinin takibinin yanı sıra her alanda çok sayıda yatırımın Çanakkale'ye kazandırılmasının takipçisi oldu.

Orta düzeyde İngilizce biliyor, evli ve bir çocuk annesidir.

MHP

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CHP

CHP Çanakkale Belediye Başkan adayı henüz açıklanmadı.

İYİ PARTİ

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.

Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.