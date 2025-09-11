Kayseri’de 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Kayseri'de meydana gelen trafik kazası can aldı. Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı'nda yaşanan kazada iki otomobil çarpıştı, ardından araçlardan biri refüje savruldu.

3 Kişi Hayatını Kaybetti

Kazaya karışan 16 GV 505 plakalı otomobil ile 14 BB 314 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri refüje uçtu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Devrim Erman (48) ve Efe Egemen Erman'ın (24) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Derya Demirci ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İsmi öğrenilemeyen bir yaralı ise tedavi altına alındı.

Kaza Anı Kamerada

Kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden birinin lastiğinin koparak yola savrulduğu anlar dikkat çekti.