İstanbul'un Şişli ilçesindeki Çağlayan Adalet Sarayı önünde sabah saatlerinde silah sesleri duyuldu. 10.10 sıralarında elinde silahla adliye önüne gelen bir kişi, havaya birkaç el ateş açtı. Olay çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Görgü tanıkları, silahlı kişinin "Üç evladım ağlıyor evde, polisten korkuyor. Babası devlet görevlisi." sözleriyle bağırdığını aktardı. Ardından "Buraya gelip kendimi öldürmek için iki gün kaçtım." diyerek silahını yeniden ateşledi.

Polis ikna etmeye çalışırken kendini vurdu

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şahsı ikna etmeye çalıştı. Ancak silahlı kişi kendi bacağına ateş ederek yaralandı. Ekipler hızlı bir şekilde müdahale ederek şahsı etkisiz hale getirdi.

Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.