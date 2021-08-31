Vav TV İzle
Haberler Televizyon Müge Anlı canlı yayınında bugünkü itiraf ortalığı karıştırdı! Büyükşen cinayetinin tetikçisi Afgan uyruklu çoban meğer cinayet günü...

Müge Anlı canlı yayınında bugünkü itiraf ortalığı karıştırdı! Büyükşen cinayetinin tetikçisi Afgan uyruklu çoban meğer cinayet günü...

Müge Anlı canlı yayınında bugünkü itiraf ortalığı karıştırdı! Büyükşen cinayetinin tetikçisi Afgan uyruklu çoban Abdulhamid Uzbek hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Müge Anlı yeni sezona bomba gibi giriş yaptı. Büyükşen cinayetinde merak edilenler tek tek ortaya çıkmaya devam ediyor. Müge Anlı canlı yayında Büyükşen cinayeti hakkında 3 yıl sonra ortaya çıkan gizli tanık, sözleri ile kan dondurmuştu. Bugün ise bambaşka bir gelişme yaşandı. İşte 31 Ağustos 2021 Müge Anlı canlı yayınında Büyükşen cinayetine dair çarpıcı iddialar...

31.08.2021 12:04 - Son Güncelleme: 31.08.2021 12:13
Müge Anlı canlı yayınında bugünkü itiraf ortalığı karıştırdı! Büyükşen cinayetinin tetikçisi Afgan uyruklu çoban meğer cinayet günü...

CANLI YAYINDA KAFALARI İYİCE KARIŞTIRAN İTİRAF!

Müge Anlı canlı yayınında bugünkü itiraf ortalığı karıştırdı! Büyükşen cinayetinin tetikçisi Afgan uyruklu çoban hakkında ortaya atılan iddia oldukça çarpıcıydı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı canlı yayınında bugünkü itiraf ortalığı karıştırdı! Büyükşen cinayetinin tetikçisi Afgan uyruklu çoban meğer cinayet günü...

Operasyon, gözaltı, tutuklama! Büyükşen cinayeti... Kim neden öldürdü? Suçlanan iki sevgili, kiralık katil iddiası... Türkiye'nin konuştuğu cinayetteki tüm gelişmeler 31 Ağustos 2021 Salı günü Müge Anlı canlı yayınında ele alındı. İşte detaylar...

Müge Anlı canlı yayınında bugünkü itiraf ortalığı karıştırdı! Büyükşen cinayetinin tetikçisi Afgan uyruklu çoban meğer cinayet günü...

Müge Anlı canlı yayınında bugünkü itiraflar gündeme bomba gibi düştü. Büyükşen çifti cinayetinin tetikçisi olduğu ileri sürülen Afgan uyruklu çoban Abdulhamid Uzbek hakkında Müge Anlı'ya konuşan kişiler oldukça dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Müge Anlı canlı yayınında bugünkü itiraf ortalığı karıştırdı! Büyükşen cinayetinin tetikçisi Afgan uyruklu çoban meğer cinayet günü...

"Her gün görürdük biz onu öyle çok konuşkan, kendini savunacak biri değil. Cinayet tarihinde de yanımızdaydı, bizim çobanımızdı. Böyle bişey yapmaz o çocuk."

Müge Anlı canlı yayınında bugünkü itiraf ortalığı karıştırdı! Büyükşen cinayetinin tetikçisi Afgan uyruklu çoban meğer cinayet günü...

"Afgan Çoban'a güveniyoruz, o yapmadı, bizden hiç ayrılmadı. Biz Müge Anlı'nın başlamasını bekliyorduk sabırsızlıkla, bilen gören ne varsa anlatsın. İnşallah hak yerini bulur gerçek katiller ortaya çıkar. "

SON DAKİKA