Müge Anlı canlı yayınında bugünkü itiraf ortalığı karıştırdı! Büyükşen cinayetinin tetikçisi Afgan uyruklu çoban meğer cinayet günü...
Müge Anlı canlı yayınında bugünkü itiraf ortalığı karıştırdı! Büyükşen cinayetinin tetikçisi Afgan uyruklu çoban Abdulhamid Uzbek hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Müge Anlı yeni sezona bomba gibi giriş yaptı. Büyükşen cinayetinde merak edilenler tek tek ortaya çıkmaya devam ediyor. Müge Anlı canlı yayında Büyükşen cinayeti hakkında 3 yıl sonra ortaya çıkan gizli tanık, sözleri ile kan dondurmuştu. Bugün ise bambaşka bir gelişme yaşandı. İşte 31 Ağustos 2021 Müge Anlı canlı yayınında Büyükşen cinayetine dair çarpıcı iddialar...
31.08.2021 12:04
- Son Güncelleme: 31.08.2021 12:13