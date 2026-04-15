Afyonkarahisar'da tır kazası: Tonlarca patates çevreye dağıldı

Afyonkarahisar'da tır kazası: Tonlarca patates çevreye dağıldı

Bolvadin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan patates yüklü tırın refüje devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. idaresindeki 42 V 4800 plakalı patates yüklü tır, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.K. ile araçta bulunan K.K. ve M.E., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

