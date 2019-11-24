Bursa'da köprülü kavşaktan uçarak ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza yerinde adeta can pazarı yaşandı. Olay yerini abluka altına alan ekipler, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Bursa'da otomobil köprüden uçtu! Olay yerinde can pazarı...24.11.2019 18:27
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- Bursa'da otomobil köprüden uçtu! Olay yerinde can pazarı...
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